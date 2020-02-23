https://static.news.ru/photo/25dfd15e-5629-11ea-bd8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЧПК KING l КИНГИСЕПП/vk.com

В Ленинградской области столкнулись легковой автомобиль, рейсовый автобус и цементовоз. Два человека пострадали.

Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону. По её данным, авария произошла на трассе «Нарва» около посёлка Черемыкино.

Женщина, управляя автомобилем Peugeot, не пропустила двигавшийся по главной дороге автобус ПАЗ. От удара маршрутку вынесло на встречную полосу, где по касательной она столкнулась с цементовозом, — передаёт РИА Новости сообщение пресс-службы.

Пострадавшие в ДТП пассажир легковушки и водитель автобуса госпитализированы в больницу города Ломоносова. Оба — в состоянии средней тяжести.

Ранее NEWS.ru писал о том, что два легковых автомобиля столкнулись в Тосненском районе Ленинградской области, погибли оба водителя, сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД региона.