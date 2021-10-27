Девушка погибла после попытки сделать себе аборт на 7-м месяце

В бразильском городе Воторантин 20-летняя Ана Каролина Перейра Пинто погибла после попытки прервать беременность на седьмом месяце беременности. Способ ей подсказал её 22-летний бойфренд пишет портал G1.

За несколько дней до гибели девушки пара отправилась в гостиницу специально, чтобы сделать аборт. Молодой человек надавил на девушку и потребовал прервать беременность. Он не придумал ничего лучше, чем заставить её наглотаться таблеток.

Он находился рядом с ней, когда она принимала препараты, но на следующий день ей стало плохо. Молодой человек запретил Ане что-либо говорить родителям и пообещал «решить все завтра». Но через сутки она скончалась.

Подозреваемого в подстрекательстве на аборт задержали. В Бразилии прерывание беременности разрешено лишь в нескольких случаях, в том числе если плод угрожает жизни матери или если зачатие произошло в результате изнасилования. В других случаях женщин серьёзно наказывают — им грозит огромный штраф, а также тюремный срок до трёх лет.