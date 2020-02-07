Владимир Кашин Владимир Кашин Фото: duma.gov.ru

Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин подтвердил сообщение о гибели Айрата Хайруллина при крушении вертолёта в Татарстане.

Да. Информация из Татарстана. На 99,9 процента точно, что это он. Помощник и пилот в тяжёлом состоянии, но живы, а Айрат Назипович, к сожалению, погиб, — цитирует его ТАСС.

Причиной крушения вертолёта могли стать сложные метеоусловия и технические неполадки. Также рассматриваются и другие версии. 

Как ранее писал NEWS.ru, пилот и ещё один пассажир сейчас находятся в тяжёлом состоянии. Представители партии «Единая Россия» заявили, что выясняют подробности ЧП.

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