Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин подтвердил сообщение о гибели Айрата Хайруллина при крушении вертолёта в Татарстане.
Да. Информация из Татарстана. На 99,9 процента точно, что это он. Помощник и пилот в тяжёлом состоянии, но живы, а Айрат Назипович, к сожалению, погиб, —
цитируетего ТАСС.
Причиной крушения вертолёта могли стать сложные метеоусловия и технические неполадки. Также рассматриваются и другие версии.
Как ранее писал NEWS.ru, пилот и ещё один пассажир сейчас находятся в тяжёлом состоянии. Представители партии «Единая Россия» заявили, что выясняют подробности ЧП.
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