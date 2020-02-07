https://static.news.ru/photo/41b5ef4c-49ce-11ea-8517-fa163e074e61_660.jpg Владимир Кашин Фото: duma.gov.ru

Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин подтвердил сообщение о гибели Айрата Хайруллина при крушении вертолёта в Татарстане.

Да. Информация из Татарстана. На 99,9 процента точно, что это он. Помощник и пилот в тяжёлом состоянии, но живы, а Айрат Назипович, к сожалению, погиб, — цитирует его ТАСС.

Причиной крушения вертолёта могли стать сложные метеоусловия и технические неполадки. Также рассматриваются и другие версии.

Как ранее писал NEWS.ru, пилот и ещё один пассажир сейчас находятся в тяжёлом состоянии. Представители партии «Единая Россия» заявили, что выясняют подробности ЧП.