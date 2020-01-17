Первая полноценная рабочая неделя в судах прошла относительно спокойно: состоялись плановые заседания, и почти не было экстренных арестов. Зато положено начало судебной тяжбе по иску о пятилетней девочке из перинатального центра, а также завершилось дело предпоследнего фигуранта «московского дела». Подробнее — в материале NEWS.ru.

14 января Пресненский суд провёл предварительную беседу по иску органов опеки к Татьяне Максимовой и Юрию Зинкину об ограничении их в родительских правах. Истцы озабочены судьбой их пятилетней дочери, которая всю жизнь провела и продолжает находиться в перинатальном центре «Мать и дитя».

По итогам беседы первое заседание по иску назначили на 28 января 2020 года.

О ребёнке, всю жизнь находящемся в клинике «Мать и дитя», в декабре прошлого года рассказало издание «Медуза». Ребёнок родился недоношенным, и первые недели после появления на свет её наблюдали в этом центре. Но родители по сей день не забирают оттуда дочь, так как уверены, что она неизлечимо больна, а нахождение вне больничных стен представляет смертельную угрозу её здоровью. Врачи же утверждают, что за прошедшие пять лет девочку несколько раз обследовали: она физически здорова. Однако из-за постоянной изоляции и малоподвижности у неё уже начинают развиваться психические отклонения.

В январе 2019 года клиника обратилась в Департамент труда и соцзащиты Москвы, сообщив об этой истории. Судебная тяжба медцентра с родителями началась в марте 2019 года: истцы требовали забрать девочку из учреждения. Родители отказывались делать это, утверждая, что дочь нуждается в квалифицированной медицинской помощи и поэтому должна оставаться в стационаре. Изначально суд отказывал в удовлетворении исков и не требовал от органов опеки забрать ребёнка. Для этого формально не было оснований: жизни и здоровью девочки ничего не угрожало, она жила в отдельной палате, получала необходимое лечение и проходила обучение. Решение суда от ноября 2019 года гласило, что необходимости передавать ребёнка органам опеки нет, но при этом родители обязаны забрать дочку домой. Однако и после этого отец с матерью не предприняли никаких действий. Тогда органы опеки решили подать свой иск — об ограничении родительских прав.

В этот же день Гагаринский суд арестовал Василису Маслову до 9 марта 2020 года. По версии следствия, она организовала нападение на жену московского муниципального депутата Михаила Хананашвили.

Женщине предъявили обвинение по п. «З» ч. 2 ст. 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Маслова — директор частной школы «Русский Гарвард». По предварительным данным, она из ревности организовала нападение на Светлану Хананашвили — главного бухгалтера компании PBF GROUP и жену муниципального депутата партии «Яблоко» Академического района Москвы Михаила Хананашвили. В преступлении она задействовала молодых людей — студента РЭУ им. Плеханова Николая Фролова и Ирину Погарченко, которые были бывшими учениками Масловой. Обвиняемые подкараулили потерпевшую, один из них ударил её шесть раз ножом в шею и в область печени. Женщина потеряла сознание, однако благодаря очевидцам, вызвавшим скорую, выжила и сейчас находится в реанимации. Фролов и Погарченко также арестованы судом. Вину Маслова не признаёт, а её защитник утверждает, что женщина беременна.

А 15 января, в среду, на заседании Мосгорсуда по делу высокопоставленных офицеров Следственного комитета России (СКР) бывший полковник ведомства Михаил Максименко впервые дал свою оценку обвинений в получении взятки со стороны предпринимателя Дмитрия Смычковского. Однако он отказался отвечать на вопросы гособвинения и судьи, сославшись на оказываемое на него сотрудниками ФСБ давление, которое, по его словам, выражается в содержании его на протяжении полутора лет в одиночной камере СИЗО «Лефортово» и недоставлении писем от родственников. Защита офицеров СКР приступила к аргументации невиновности своих подопечных.

Алексей Вересов Алсу Менибаева/NEWS.ru

16 января за один день прошёл суд над Алексеем Вересовым. Его обвиняли в угрозах в адрес судьи. Мещанский суд признал его виновным и назначил штраф в 160 тыс. руб. Гособвинение также просило о штрафе, а не о реальном сроке.

Подсудимый признал вину, поэтому дело рассматривалось в особом порядке, который не предполагает изучения доказательств, зато гарантирует более мягкий приговор.

Вересов был задержан 11 ноября. Ему предъявили обвинение о призывах к экстремизму через Интернет (ч. 2 ст. 280 УК). По версии следствия, мужчина сделал репост записи, в которой содержалась угроза убийства в отношении судьи Тверского суда Криворучко. Последний выносил приговор Павлу Устинову. Обвиняемый был доставлен в Москву из Удмуртии.

Помимо этого 16 января произошла стрельба в одном из судов Новокузнецка Кемеровской области. Её открыл Артём Пакалов, местный житель. Погиб судебный пристав, ещё один человек получил ранения.

В тот день рассматривалось уголовное дело, в котором мужчина, открывший стрельбу, проходил как потерпевший. По словам очевидцев, сторонам дела — мужчине и женщине — дали время пообщаться в отдельной комнате для примирения. Однако это лишь обострило старый конфликт. Артём Пакалов вышел на улицу, достал из машины оружие, вернулся в здание суда и выстрелил сначала в пристава, а затем в женщину, с которой ранее не смог прийти к пониманию.

По факту стрельбы Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц». Председатель СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать его с учётом гибели пристава и предъявить обвинение задержанному.

Также на этой неделе вынесен первый приговор по делу о пытках в ярославской ИК-1. Осуждённым стал замглавы оперативного отдела колонии Сергей Ефремов. Он получил четыре года реального лишения свободы.

Его дело рассматривалось в особом порядке — без исследования доказательств, так как он признал вину и сотрудничал со следствием. Мужчину арестовали в июле 2018 года, мера пресечения изменилась лишь в октябре 2019 года — суд отпустил его под домашний арест. Кроме него по «общему делу» о пытках в ярославской колонии проходят ещё 14 человек. Расследование завершено, а обвиняемые уже знакомятся с материалами. Ефремов заявил, что готов давать показания на других процессах «общего дела».

Потерпевшим в деле является заключённый Евгений Макаров. Его подвергли пыткам летом 2017 года, но уголовное дело возбудили лишь через год, после публикации в «Новой газете» видеозаписи избиения. Сам Макаров освободился из колонии в октябре 2018 года.

Анастасия Чеботарёва Алсу Менибаева/NEWS.ru

В последний рабочий день недели, 17 января, Тверской суд арестовал трёх новых фигурантов по делу секты «бога Кузи». Это жена основателя секты, бывшая скрипачка Анастасия Чеботарёва, а также участники секты Владимир Кучера и Ирина Шевченко. Дело против них было возбуждено ещё в 2016 году, однако после избрания меры пресечения в виде подписки о невыезде они, по словам следователей, скрылись и находились в розыске. Все трое подозреваются в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), а также в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК), они пробудут под арестом до 2 марта 2020 года. По версии следствия, участники секты работали на православных выставках, где собирали деньги на восстановление храмов и на помощь православным на юго-востоке Украины. Далее деньги использовались для нужд секты. Общая сумма преступного дохода составила 7,5 млн рублей.