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Декорация насмерть придавила актёра во время оперы «Садко» в Большом театре

20:44, 09 октября 2021
Декорация насмерть придавила актёра во время оперы «Садко» в Большом театре
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Декорация насмерть придавила актёра на сцене Большого театра во время оперы «Садко». Спектакль был тут же остановлен, а зрителей попросили выйти из зала. Об этом NEWS.ru сообщила представитель театра.

По её словам, ЧП произошло во время смены декораций. Отмечается, что погиб артист миманса (мимического ансамбля).

Декорация упала на сцене во время оперы и насмерть придавила актёра. Его пытались реанимировать, однако спасти актёра не удалось, — сказал ТАСС источник в экстренных службах.

После ЧП спектакль в Большом театре отменили. В настоящее время на месте работают следователи, они должны установить все обстоятельства произошедшего. Администрация театра оказывает содействие.

Ранее сообщалось, что народная артистка СССР Инна Чурикова почувствовала недомогание в театре «Русская песня», где она играла в постановке «Старая дева». После этого её отправили в НИИ имени Склифосовского, в отделение реанимации. Состояние актрисы оценивалось как тяжёлое. Как рассказала зрительница спектакля «Старая дева» Анна Дашутина, сидевшая в первом ряду, актриса упала в самом конце постановки.

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