Декорация насмерть придавила актёра во время оперы «Садко» в Большом театре

Следственный комитет России обнародовал кадры с обнаруженными в Оренбургской области бочками с суррогатным алкоголем. Очередную партию нашли на складе в Орске. Спиртосодержащая жидкость хранилась в 11 металлических бочках объёмом 200 литров. Жертвами массового отравления стали, по последний данным, 30 человек.

Следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции на территории торгово-закупочной базы в городе Орске по улице Вокзальное шоссе, где ранее был выявлен основной склад хранения, дополнительно обнаружена спиртосодержащая жидкость в...