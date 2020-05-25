Число жертв урагана в Екатеринбурге достигло четырёх

https://static.news.ru/photo/ea910fb2-9f13-11ea-bfe6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Четвёртой жертвой разбушевавшейся в Екатеринбурге стихии стала пожилая женщина, сообщили в прокуратуре региона. Ранее сообщалось о трёх погибших.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти женщины в результате падения на неё ветки дерева. Фельдшер сообщил оперативным службам о госпитализации пенсионерки 1953 года рождения с тяжёлой травмой головы вечером 25 мая, передаёт ТАСС.

Ураган затронул не только Екатеринбург и пригородные районы, но и другие населённые пункты Свердловской области.

Как писал NEWS.ru ранее, больше всего от непогоды пострадали пригороды Екатеринбурга. В общей сложности в области штормовой ветер обрушил 20 деревьев, в девяти районах нарушено электроснабжение, повреждено восемь машин, более 16 тысяч местных жителей остались без электричества.