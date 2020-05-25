На Урале из-за сильного ветра два человека погибли и двое пострадали

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Из-за штормового ветра, дождя и града на территории Свердловской области погибли два человека. Также известно о двух гражданах, получивших травмы во время непогоды, сообщили журналистам источник в региональных экстренных службах.

Отмечается, что больше всего от непогоды пострадали пригороды Екатеринбурга. В общей сложности в области штормовой ветер обрушил 20 деревьев, в девяти районах нарушено электроснабжение, повреждено восемь машин, более 16 тысяч местных жителей остались без электричества.

Как отметили в МЧС, в регионе также сорвало кровли с десяти зданий.

Непогода стала причиной гибели двух человек, еще двое пострадали. Одна из пострадавших — женщина. На неё упали ветки дерева. Кроме того, в Екатеринбурге был госпитализирован крановщик после падения козлового крана, — приводит ТАСС сообщение представителей экстренных служб.

Как передавал NEWS.ru, 6 мая поваленные ветром деревья в Москве упали на десять машин. Пострадавших в результате шторма нет.