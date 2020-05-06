Поваленные деревья повредили десять машин в Москве

https://static.news.ru/photo/e2d2d12e-8f7e-11ea-a1db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поваленные ветром деревья в Москве упали на десять машин. Об этом сообщили в экстренных службах.

Во вторник из-за ветра произошло падение почти 80 деревьев, которые повредили свыше 10 машин, — сообщил источник ТАСС.

Пострадавших в результате шторма нет.

Ранее в МЧС сообщили, что в Москве в ближайшее время ожидаются дождь с грозой. Осадки будет сопровождать сильный ветер с порывами до 20 м/с. В ведомстве рекомендовали водителям быть осторожнее и соблюдать скоростной режим и дистанцию. При сильном ветре, находясь на улице, прохожим посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, писал NEWS.ru.