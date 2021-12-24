Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Москве увеличилось до 11 человек

В результате аварии с участием микроавтобуса на северо-западе Москвы пострадали 11 человек, восемь из них были госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Ранее сообщалось о десяти раненых.

Пострадали 11 человек, из них восемь, в том числе два ребёнка, госпитализированы, — сказал собеседник агентства.

ДТП произошло в четверг, 23 декабря, около 18:05 на улице Свободы. Водитель Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой. По предварительным данным, у водителя иномарки случился приступ по причине заболевания.

Ранее рейсовый автобус перевернулся в Новой Москве после ДТП на Калужском шоссе. Пострадали три человека. Автобус следовал по маршруту № 1033 Подольск — Жохово.

Ещё одно ДТП с участием общественного транспорта произошло 20 декабря в Мурманской области. Там 14 человек пострадали и один погиб при столкновении автобуса ПАЗ с легковым автомобилем в Междуречье Кольского района. В результате аварии были госпитализированы три человека, двое из которых — дети.

18 декабря заказной автобус с детьми-спортсменами перевернулся в Ростовском районе Ярославской области. В салоне находились 19 пассажиров, 14 из которых — несовершеннолетние. Авария произошла на 190-м километре трассы М-8. Пострадавшим детям от 10 до 12 лет, никто не погиб.