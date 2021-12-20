Четырнадцать человек пострадали и один погиб в ДТП под Мурманском

Четырнадцать человек пострадали и один погиб в столкновении автобуса ПАЗ с легковым автомобилем в Междуречье Кольского района Мурманской области. В результате были госпитализированы три человека, двое из которых — дети, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, погиб водитель легкового автомобиля.

В Кольском районе Мурманской области в населённом пункте Междуречье на автодороге местного значения произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. Пострадали 15 человек, из которых один погиб, трое госпитализированы, 11 — амбулаторно, — приводит агентство сообщение собеседника в экстренных службах.

В ГИБДД уточнили, что речь идёт о столкновении автобуса ПАЗ с автомобилем Subaru, пишет ТАСС . пострадали в ДТП 12 человек.

Тем временем в соцсетях сообщили, что автобус вёз рабочих. Пострадавшие дети находились в легковой машине.

По словам очевидца, из машины был слышен крик ребёнка. Ребята с Белокаменки с трудом вытащили его и отнесли в другой автобус. Родители были сильно зажаты в металле, — сообщается в паблике «Мурманск ДТП ЧП».

Ранее заказной автобус с детьми-спортсменами перевернулся в Ростовском районе Ярославской области. В салоне находились 19 пассажиров, 14 из которых — несовершеннолетние.