Автобус с 14 детьми-спортсменами опрокинулся под Ярославлем

Заказной автобус с детьми-спортсменами перевернулся в Ростовском районе Ярославской области. В салоне находились 19 пассажиров, 14 из которых — несовершеннолетние, сообщает Пятый канал.

Все пассажиры направлены в медучреждение, погибших нет.

Авария произошла на 190-м километре трассы М-8. Пострадавшим детям от 10 до 12 лет, информация об их состоянии на данный момент уточняется. Автобус ехал из Ростова в Солнечногорск, кроме детей в салоне было пятеро сопровождающих взрослых, которые отправились с детьми на соревнования, а также один водитель.

По пути автобус внезапно врезался в брёвна и опрокинулся на правый бок. Откуда на дороге взялись брёвна и как автобус врезался в них, не уточняется. Известно, что пострадал только один человек — это водитель, у него сломана рука.

Ранее сообщалось. что в Пакистане автобус раздавил гостей на свадебной вечеринке. Жертвами наезда неуправляемой машины стали восемь человек, девять пострадали. Причиной аварии стал густой туман, из-за которого водитель не смог справиться с автобусом.