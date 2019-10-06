Количество человек, получивших повреждения при аварии с рейсовым автобусом на территории Самары, увеличилось с 13 до 14. Данной информацией с журналистами поделились представители пресс-службы регионального Минздрава.
Из них пять были госпитализированы.
В происшествии пострадало 14 человек, пять из них госпитализированы. Остальным пациентам оказана амбулаторная помощь, — приводит РИА Новости сообщение самарского ведомства.
Авария произошла утром 6 октября в Кировском районе. Изначально сообщалось о семи травмированных. В общей сложности в салоне находились около 30 человек.
Как писал News.ru, автобус врезался в фонарный столб. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.