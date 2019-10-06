https://static.news.ru/photo/ec5dddd4-e839-11e9-9290-fa163e074e61_660.jpg Фото: Красноглинский район/vk.com

Количество человек, получивших повреждения при аварии с рейсовым автобусом на территории Самары, увеличилось с 13 до 14. Данной информацией с журналистами поделились представители пресс-службы регионального Минздрава.

Из них пять были госпитализированы.

В происшествии пострадало 14 человек, пять из них госпитализированы. Остальным пациентам оказана амбулаторная помощь, — приводит РИА Новости сообщение самарского ведомства.

Авария произошла утром 6 октября в Кировском районе. Изначально сообщалось о семи травмированных. В общей сложности в салоне находились около 30 человек.

Как писал News.ru, автобус врезался в фонарный столб. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.