https://static.news.ru/photo/76d6b950-e811-11e9-8bc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: moy_samara/vk.com

По меньшей мере семь человек получили травмы в результате ДТП с автобусом в Самаре. Транспортное средство врезалось в опору уличного освещения.

Инцидент произошёл в Кировском районе региональной столицы, сообщили в пресс-службе МЧС.

Автобус следовал по городскому маршруту. В салоне находилось порядка 30 человек. Детей среди пострадавших нет.

Ранее News.ru писал, что на Камчатке перевернулся автобус со школьниками. Водитель не справился с управлением, и машина съехала в кювет.