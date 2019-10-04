По меньшей мере семь человек получили травмы в результате ДТП с автобусом в Самаре. Транспортное средство врезалось в опору уличного освещения.
Инцидент произошёл в Кировском районе региональной столицы, сообщили в пресс-службе МЧС.
Автобус следовал по городскому маршруту. В салоне находилось порядка 30 человек. Детей среди пострадавших нет.
Ранее News.ru писал, что на Камчатке перевернулся автобус со школьниками. Водитель не справился с управлением, и машина съехала в кювет.
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