Автобус, который перевозил школьников, перевернулся в Камчатском крае. Авария произошла на десятом километре трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением и транспортное средство съехало в кювет, передаёт «
В салоне находились дети в возрасте 7–14 лет, они возвращались с соревнований. Количество подростков не уточняется.
Медицинская помощь не потребовалась.
Ранее News.ru писал, что в Нижегородской области опрокинулся автобус с туристами. Он съехал на обочину и завалился на бок.
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