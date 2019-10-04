https://static.news.ru/photo/07a7f150-7e96-11e9-a315-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Автобус, который перевозил школьников, перевернулся в Камчатском крае. Авария произошла на десятом километре трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и транспортное средство съехало в кювет, передаёт « Интерфакс » со ссылкой на информированный источник.

В салоне находились дети в возрасте 7–14 лет, они возвращались с соревнований. Количество подростков не уточняется.

Медицинская помощь не потребовалась.

Ранее News.ru писал, что в Нижегородской области опрокинулся автобус с туристами. Он съехал на обочину и завалился на бок.