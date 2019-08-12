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Пострадавших в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 на Камчатке стало больше. Помощь медиков требуется ещё двоим пассажирам судна. Ранее сообщалось об одном пострадавшем.

Как сообщил зампредседателя краевого правительства Сергей Хабаров, два человека получили переломы ног, у третьего травма шеи. В ближайшее время в район происшествия направят борт для вывоза пассажиров в Петропавловск-Камчатский, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что инцидент произошёл в Кроноцком заповеднике. В ходе посадки была повреждена хвостовая часть воздушного судна. Всего на борту находились 25 человек.