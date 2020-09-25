Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом увеличилось до 25

https://static.news.ru/photo/b76beb40-ffbf-11ea-a639-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГСЧС Украины/Facebook

На месте крушения Ан-26 под Харьковом нашли тела троих человек. Таким образом, число жертв авиакатастрофы возросло до 25.

Предварительно, 25 погибших, двое раненых в тяжёлом состоянии доставлены в медучреждения, — сообщили в пресс-службе офиса генерального прокурора Украины.

Военно-транспортный самолёт Ан-26 упал вечером 25 сентября у города Чугуева в 2 км от аэродрома. Лайнер выполнял учебный полёт, на его борту находились 27 человек. В результате катастрофы выжили двое курсантов — они выпрыгнули из самолёта в последний момент и получили тяжёлые травмы. Воздушное судно рухнуло на землю и загорелось.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту крушения самолёта с курсантами в Харьковской области. Дело будут расследовать по статье «Нарушение правил полётов и подготовки к ним, повлёкшее тяжкие последствия» УК Украины. В связи с авиакатастрофой 26 сентября в Харьковской области объявлен днём траура.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер заявил, что перед падением самолёта Ан-26, по предварительным данным, у него отказал левый мотор. По его словам, подобная ситуация не должна была стать критической для опытного пилота, но неизвестно, что случилось дальше.