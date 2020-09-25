Уголовное дело заведено по факту крушения самолёта под Харьковом

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту крушения самолёта с курсантами в Харьковской области. Воздушное судно рухнуло в 2 км от аэродрома.
Дело будут расследовать по статье «Нарушение правил полётов и подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия» УК Украины,
На данный момент число погибших выросло до 25 человек, ещё двое раненых в тяжёлом состоянии отправлены в больницу. Найдены все, кто находился на борту Ан-26 в момент крушения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер заявил, что перед падением самолёта Ан-26, по предварительным данным, у него отказал левый мотор. По его словам, подобная ситуация не должна была стать критической для опытного пилота, но неизвестно, что случилось дальше.
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