Уголовное дело заведено по факту крушения самолёта под Харьковом

https://static.news.ru/photo/47ff749e-ff78-11ea-a811-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: /www.facebook.com/UA.National.Police

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту крушения самолёта с курсантами в Харьковской области. Воздушное судно рухнуло в 2 км от аэродрома.

Дело будут расследовать по статье «Нарушение правил полётов и подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия» УК Украины, сообщает в Telegram-канале пресс-служба офиса генерального прокурора. Уточняется, что на борту в момент катастрофы находились 27 человек, а не 28, как говорилось изначально: одного курсанта не допустили к выполнению полёта.

На данный момент число погибших выросло до 25 человек, ещё двое раненых в тяжёлом состоянии отправлены в больницу. Найдены все, кто находился на борту Ан-26 в момент крушения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер заявил, что перед падением самолёта Ан-26, по предварительным данным, у него отказал левый мотор. По его словам, подобная ситуация не должна была стать критической для опытного пилота, но неизвестно, что случилось дальше.