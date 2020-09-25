Стали известны детали крушения Ан-26 под Харьковом

https://static.news.ru/photo/d1137cfa-ff76-11ea-9ee1-fa163e074e61_660.jpg Фото: anton.gerashchenko.7/facebook.com

Глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер заявил, что перед падением самолёта Ан-26, по предварительным данным, у него отказал левый мотор. В крушении «транспортника» возле города Чугуев в Харьковской области погибли 25 человек из 27 находившихся на борту.

Было уведомление от пилота, что отказал левый мотор, — цитирует Кучера РИА Новости.

По его словам, подобная ситуация не должна была стать критической для опытного пилота, но неизвестно, что случилось дальше. Это установит следствие.

Чиновник добавил, что двое выживших в катастрофе находятся в 4-й областной больнице.

По предварительным данным, на низком от земли расстоянии ребята выпрыгнули, — отметил губернатор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что очевидец катастрофы рассказал о падении самолёта, когда тот делал разворот. На месте крушения воздушного судна вспыхнул сильный пожар. На борту самолёта в момент падения находились военные лётчики и курсанты Университета ВС имени Кожедуба, которые проводили учебный полёт.