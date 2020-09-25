Очевидец рассказал о крушении самолёта с курсантами под Харьковом

https://static.news.ru/photo/1a6f8948-ff72-11ea-9a23-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: www.facebook.com/UA.National.Police/

Грузовой самолёт Ан-26 не смог зайти на разворот и упал в районе Чугуева в Харьковской области. На месте крушения воздушного судна вспыхнул сильный пожар.

Очевидец катастрофы рассказал, что самолёт делал разворот и упал.

Почти потушили самолёт... Причина возгорания, причина падения — не смог зайти на посадку, делал разворот и упал. По предварительным данным, порядка 30 курсантов было на борту... Одного человека тушил лично, — цитирует участника событий KP.RU.

На борту самолёта в момент падения находились 28 человек, это военные лётчики и курсанты Университета ВС имени Кожедуба, которые проводили учебный полёт. В результате катастрофы погибли 22 человека, выжили двое, судьба ещё четверых неизвестна, пишет издание.

Тем временем Национальная полиция Украины со ссылкой на диспетчера аэродромов сообщает, что на борту рухнувшего самолёта находились 24 человека, из них 20 погибли, двое ранены, поиски ещё двух продолжаются.

Ранее NEWS.ru сообщал, что источник в Министерстве обороны Украины сообщил СМИ причину крушения военного самолёта Ан-26 в Харьковской области. По его словам, транспортное средство упало из-за отказа двигателя.