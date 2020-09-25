Журналисты узнали причину падения самолёта на Украине

https://static.news.ru/photo/5e9087da-ff5e-11ea-9a57-fa163e074e61_660.jpg Фото: wikimedia.org

Источник в Министерстве обороны Украины сообщил СМИ причину крушения военного самолёта Ан-26 в Харьковской области. По его словам, транспортное средство упало из-за отказа двигателя.

Информатор рассказал журналистам Depo.ua, что командир самолёта — 30-летний майор из Чугуева. Перед столкновением с землёй он сообщил по рации о неполадках с двигателем. В результате ЧП он погиб.

Двигатель отказал. Он (командир самолёта. — NEWS.ru.) «в воздух» сказал. Он в эфир сказал, что какие-то проблемы с двигателем. По рации, — отметил источник.

Как писал NEWS.ru, военно-транспортный самолёт потерпел крушение при заходе на посадку в городе Чугуев Харьковской области Украины. После падения транспортное средство загорелось. На самолёте могли совершать учебный полёт курсанты Харьковского университета Воздушных сил.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о срочном создании комиссии для расследования обстоятельств и причин крушения самолёта. Он сообщил, что 26 сентября приедет на место ЧП.