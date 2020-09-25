Самолёт разбился и загорелся на Украине

https://static.news.ru/photo/5e9087da-ff5e-11ea-9a57-fa163e074e61_660.jpg Фото: wikimedia.org

Военно-транспортный самолёт Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку в городе Чугуев Харьковской области Украины. После падения транспортное средство загорелось.

По данным Strana.ua, инцидент произошёл примерно в 21:00 возле Ростовской трассы. На самолёте могли совершать учебный полёт курсанты Харьковского университета Воздушных сил.

Четырёх человек увезли в больницу с ожогами. Погибли, по разным данным, от пяти до 30 человек. К месту ЧП выехал губернатор области.

Ранее NEWS.ru писал, что сверхзвуковой истребитель МиГ-21 ВВС Сербии упал 25 сентября 2020 года. ЧП произошло на западе республики, передаёт Минобороны страны.