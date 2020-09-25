Самолёт разбился и загорелся на Украине

Военно-транспортный самолёт Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку в городе Чугуев Харьковской области Украины. После падения транспортное средство загорелось.
По данным Strana.ua, инцидент
Четырёх человек увезли в больницу с ожогами. Погибли, по разным данным, от пяти до 30 человек. К месту ЧП выехал губернатор области.
Ранее NEWS.ru писал, что сверхзвуковой истребитель МиГ-21 ВВС Сербии упал 25 сентября 2020 года. ЧП произошло на западе республики, передаёт Минобороны страны.
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