Сербский МиГ-21 разбился на западе страны

https://static.news.ru/photo/5680309a-ff0e-11ea-9256-fa163e074e61_660.jpg Фото: migavia.ru

Сверхзвуковой истребитель МиГ-21 ВВС Сербии упал 25 сентября 2020 года. ЧП произошло на западе республики, передаёт Минобороны страны.

Во время выполнения служебных задач утром около 09:00 (10:00 мск) упал самолёт МиГ-21 армии Сербии в районе села Брасина под городом Мали-Зворник, — говорится на официальном сайте ведомства.

На место катастрофы направили спасателей. По данным местных СМИ, пилот погиб. Накануне в Тверской области (РФ) потерпел крушение самолёт Су-30. Эту информацию подтвердила пресс-служба Западного военного округа. ЧП произошло при проведении планового учебно-тренировочного полёта. По предварительным данным, экипаж благополучно катапультировался, боевую машину мог сбить другой самолёт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что истребитель Су-27 Воздушно-космических сил РФ 24 сентября поднимался в воздух по тревоге из-за американского бомбардировщика B-52H, который летел над Польшей в опасной близости от границы с РФ. Объект ВВС США обнаружили российские средства контроля воздушного пространства. Поднятый по тревоге Су-27 входит в состав дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа.

Истребитель провёл патрулирование вдоль госграницы и вернулся на аэродром базирования, после того как американская машина отдалилась от границы.