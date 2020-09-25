Зеленский приедет на место крушения самолёта под Харьковом

https://static.news.ru/photo/bdef98ec-ff68-11ea-bce9-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о срочном создании комиссии для расследования обстоятельств и причин крушения самолёта в Харьковской области. Он сообщил, что 26 сентября приедет на место ЧП.

Политик отметил, что в настоящий момент на месте случившегося работает поисковая команда. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Срочно создаём комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение дал премьер-министру. На месте уже работает поисковая команда. Завтра (26 сентября. — NEWS.ru) буду на Харьковщине, — отметил он.

Как писал NEWS.ru, военно-транспортный самолёт потерпел крушение при заходе на посадку в городе Чугуев Харьковской области Украины. После падения транспортное средство загорелось. На самолёте могли совершать учебный полёт курсанты Харьковского университета Воздушных сил. В результате ЧП погибли 22 человека.