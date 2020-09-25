При крушении самолёта на Украине погибли не менее 18 человек

МВД Украины сообщило о погибших в результате падения самолёта Ан-26 под Харьковом. Жертвами аварии стали 18 человек.
Ещё двое получили тяжёлые ранения,
В 21:55 возгорание удалось ликвидировать.
При этом губернатор Харьковской области Алексей Кучер сообщил, что погибли 22 человека. По его словам, двое выжили, а судьба четверых неизвестна.
Как писал NEWS.ru, военно-транспортный самолёт потерпел крушение при заходе на посадку в городе Чугуев Харьковской области Украины. После падения транспортное средство загорелось. На самолёте могли совершать учебный полёт курсанты Харьковского университета Воздушных сил.
К месту ЧП выехал губернатор области.
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