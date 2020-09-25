При крушении самолёта на Украине погибли не менее 18 человек

https://static.news.ru/photo/47e9f292-ff62-11ea-a117-fa163e074e61_660.jpg Фото: dsns.gov.ua

МВД Украины сообщило о погибших в результате падения самолёта Ан-26 под Харьковом. Жертвами аварии стали 18 человек.

Ещё двое получили тяжёлые ранения, говорится на сайте ведомства. Поиски двоих человек продолжаются. Всего на борту находилось 23 человека, 18 из которых — курсанты, ещё пятеро — члены экипажа.

В 21:55 возгорание удалось ликвидировать.

При этом губернатор Харьковской области Алексей Кучер сообщил, что погибли 22 человека. По его словам, двое выжили, а судьба четверых неизвестна.

Как писал NEWS.ru, военно-транспортный самолёт потерпел крушение при заходе на посадку в городе Чугуев Харьковской области Украины. После падения транспортное средство загорелось. На самолёте могли совершать учебный полёт курсанты Харьковского университета Воздушных сил.

К месту ЧП выехал губернатор области.