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ЧП

При крушении самолёта на Украине погибли не менее 18 человек

22:02, 25 сентября 2020
Фото: dsns.gov.ua

МВД Украины сообщило о погибших в результате падения самолёта Ан-26 под Харьковом. Жертвами аварии стали 18 человек.

Ещё двое получили тяжёлые ранения, говорится на сайте ведомства. Поиски двоих человек продолжаются. Всего на борту находилось 23 человека, 18 из которых — курсанты, ещё пятеро — члены экипажа.

В 21:55 возгорание удалось ликвидировать.

При этом губернатор Харьковской области Алексей Кучер сообщил, что погибли 22 человека. По его словам, двое выжили, а судьба четверых неизвестна.

Как писал NEWS.ru, военно-транспортный самолёт потерпел крушение при заходе на посадку в городе Чугуев Харьковской области Украины. После падения транспортное средство загорелось. На самолёте могли совершать учебный полёт курсанты Харьковского университета Воздушных сил.

К месту ЧП выехал губернатор области.

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