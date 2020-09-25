День траура в связи с крушением Ан-26 объявлен в Харьковской области

https://static.news.ru/photo/47f3c71c-ff7c-11ea-b7de-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: kharkivoda.gov.ua

День траура 26 сентября объявлен в связи с крушением самолёта с курсантами в Харьковской области. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте областной администрации.

В День траура на всей территории области приспустить Государственный Флаг Украины на всех сооружениях органов государственной власти, государственных предприятий, учреждений и организаций и разместить на них траурную ленту. Рекомендовать органам местного самоуправления осуществить аналогичные меры, — сказано в документе.

Военно-транспортный самолёт Ан-26 потерпел крушение 25 сентября вечером у города Чугуева в 2 км от аэродрома. Лайнер выполнял учебный полёт, на его борту находились 27 человек. Как выяснилось позже, один курсант не был допущен к полёту.

В результате катастрофы 25 человек погибли, двое курсантов выжили — они выпрыгнули из самолёта в последний момент и получили тяжёлые травмы. Воздушное судно рухнуло на землю и загорелось.

Ранее NEWS.ru сообщал, что прокуратура возбудила уголовное дело по факту крушения самолёта с курсантами в Харьковской области. Дело будут расследовать по статье «Нарушение правил полётов и подготовки к ним, повлёкшее тяжкие последствия» УК Украины.