Число погибших от взрыва газа в Подмосковье увеличилось до трёх

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Первыми на помощь к жителям пятиэтажки, в которой взорвался газ, пришли соседи и прохожие. Об этом сообщили в экстренных службах.

Жильцы стали покидать свои квартиры, в том числе и жители соседних домов, они до приезда спасателей оказывали помощь пострадавшим. Двоих вытащили из-под завалов очевидцы, — сказал собеседник ТАСС. Один из...