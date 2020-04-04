Происшествия

Число погибших от взрыва газа в Подмосковье увеличилось до трёх

21:51, 04 апреля 2020 14
Фото: vk.com/tvoeorehovozuevo

Спасатели нашли тело третьего погибшего в результате взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве.

Под завалами жилого дома в Орехово-Зуеве в 21:13 обнаружен ещё один погибший. Всего на текущий момент пострадали девять человек, из них трое погибли, четверо госпитализированы, двое амбулаторно, — сообщили в экстренных службах журналистам ТАСС.

Взрыв произошёл в пятиэтажном здании на улице Гагарина. По предварительным данным, взорвалась газовая колонка в квартире на третьем этаже. Обрушилась внешняя стена здания и межэтажные перекрытия.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

NEWS.ru писал, что квартира, в которой произошёл взрыв, считалась «наркоманской» среди местных жителей. В ней жили 35-летний мужчина и его 14-летняя дочь. По данным СМИ, хозяин квартиры привлекался к уголовной ответственности по статье 228 УК РФ — «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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