Четыре человека пострадали в результате атаки на университет в Кабуле

При атаке на университет в Кабуле пострадали по меньшей мере четыре человека, сообщили в минздраве Афганистана.
Согласно данным ведомства, в числе раненых преподаватель и студент.
В МВД уточнили, что в здание проникли несколько вооружённых людей. На место происшествия прибыл спецназ,
Как сообщали местные СМИ, рядом с университетом произошла стрельба, а также раздался взрыв. По
Ранее NEWS.ru писал, что один человек погиб, 13 получили ранения в результате взрыва в столице Афганистана — Кабуле. ЧП произошло 24 октября около образовательного центра на западе города.