Четыре человека пострадали в результате атаки на университет в Кабуле

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При атаке на университет в Кабуле пострадали по меньшей мере четыре человека, сообщили в минздраве Афганистана.

Согласно данным ведомства, в числе раненых преподаватель и студент.

В МВД уточнили, что в здание проникли несколько вооружённых людей. На место происшествия прибыл спецназ, передаёт 1TV.

Как сообщали местные СМИ, рядом с университетом произошла стрельба, а также раздался взрыв. По данным Tolo News, взрыв и стрельба произошли, когда представители от Афганистана и Ирана открывали в учреждении книжную выставку.

Ранее NEWS.ru писал, что один человек погиб, 13 получили ранения в результате взрыва в столице Афганистана — Кабуле. ЧП произошло 24 октября около образовательного центра на западе города.