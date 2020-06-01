Четыре человека погибли при крушении самолёта в США

Небольшой одномоторный самолёт разбился в штате Иллинойс в США. При крушении воздушного судна погибли четыре человека.
Обстоятельства происшествия на данный момент выясняются, расследование инцидента ведёт Национальное управление безопасности на транспорте. Известно, что погибли пилот и три пассажира,
Происшествие случилось в пяти километрах от города Карлинвилл, невдалеке от жилого дома. Пострадавших на земле нет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что самолёт Як-52 потерпел крушение в Нижегородской области во время учебно-тренировочного занятия, пилот госпитализирован. ЧП произошло во время отработки поворотов на земле. Самолёт задел землю винтом и загорелся.
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