Четыре человека погибли при крушении самолёта в США

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Тело трёхкратного чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Трайбера обнаружили в частном доме под Клином. Мужчина покончил с собой, предположили в СК.

По информации телеканала «Москва 24», тело нашли в частном домовладении в Высоковске Клинского городского округа. Главное следственное управление СК по Московской области начало проверку, опрашиваются соседи и родственники. По предварительным...