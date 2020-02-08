Три человека пострадали в результате столкновения четырёх автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве.
Напротив дома № 48 на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием четырех машин. По предварительным данным, пострадали три человека, — передаёт ТАСС слова представителя экстренных служб.
На месте ДТП затруднено движение транспорта.
Как ранее писал NEWS.ru, в Московской области произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек. Инцидент произошёл на подъезде от 1-го Успенского шоссе к дороге «Новый выход с М-1» — столкнулись две машины.
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