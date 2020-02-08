https://static.news.ru/photo/398e8a54-4b27-11ea-a28b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Три человека пострадали в результате столкновения четырёх автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве.

Напротив дома № 48 на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием четырех машин. По предварительным данным, пострадали три человека, — передаёт ТАСС слова представителя экстренных служб.

На месте ДТП затруднено движение транспорта.

Как ранее писал NEWS.ru, в Московской области произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек. Инцидент произошёл на подъезде от 1-го Успенского шоссе к дороге «Новый выход с М-1» — столкнулись две машины.