В Московской области произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек.
Об этом
В результате ДТП, по предварительной информации, пять человек пострадали, — сообщили в пресс-службе.
Среди пострадавших — один ребёнок. На месте происшествия работают полицейские, выясняются все обстоятельства аварии.
Ранее NEWS.ru писал о том, что два человека стали жертвами крупного ДТП на первом километре трассы Новосибирск — Пашино. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по региону. По её данным, ещё 11 человек получили травмы.
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