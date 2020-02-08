https://static.news.ru/photo/e3f2a588-4b19-11ea-883e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Московской области произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу областного главка МВД. По её данным, инцидент произошёл на подъезде от 1-го Успенского шоссе к дороге «Новый выход с М-1» — столкнулись две машины.

В результате ДТП, по предварительной информации, пять человек пострадали, — сообщили в пресс-службе.

Среди пострадавших — один ребёнок. На месте происшествия работают полицейские, выясняются все обстоятельства аварии.

Ранее NEWS.ru писал о том, что два человека стали жертвами крупного ДТП на первом километре трассы Новосибирск — Пашино. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по региону. По её данным, ещё 11 человек получили травмы.