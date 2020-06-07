Четвёртый фигурант появился в деле о взяточничестве в Минпромторге

Следователи установили факт появления четвёртого фигуранта в уголовном деле о взяточничестве, возбужденном в отношении начальника отдела в департаменте Министерства промышленности и торговли Ризвана Гайрбекова.
По
Как отметил источник агентства, владелец фирмы по фамилии Терехов и обвинённый в посредничестве замначальника второго управления Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Сергей Гармаш уже дали признательные показания. СК попросит поместить обоих под подписку о невыезде.
NEWS.ru писал, что 4 июня Хамовнический суд Москвы арестовал Гайрбекова на два месяца. Сумма взяток оценивается в 4,5 миллиона рублей.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен