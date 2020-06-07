Четвёртый фигурант появился в деле о взяточничестве в Минпромторге

https://static.news.ru/photo/3e9e7736-a8f4-11ea-b719-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи установили факт появления четвёртого фигуранта в уголовном деле о взяточничестве, возбужденном в отношении начальника отдела в департаменте Министерства промышленности и торговли Ризвана Гайрбекова.

По информации ТАСС, новый фигурант — сотрудник компании предполагаемого взяткодателя, которого назвали посредником при передаче Гайрбекову взятки в особо крупном размере.

Как отметил источник агентства, владелец фирмы по фамилии Терехов и обвинённый в посредничестве замначальника второго управления Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Сергей Гармаш уже дали признательные показания. СК попросит поместить обоих под подписку о невыезде.

NEWS.ru писал, что 4 июня Хамовнический суд Москвы арестовал Гайрбекова на два месяца. Сумма взяток оценивается в 4,5 миллиона рублей.