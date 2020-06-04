Обвиняемого в получении крупных взяток чиновника Минпромторга арестовали

Хамовнический суд Москвы отправил под арест на два месяца начальника одного из отделов департамента Министерства промышленности и торговли Ризвана Гайрбекова.
Об этом ТАСС
Согласно данным из открытых источников, Гайрбеков возглавляет отдел военно-технического сотрудничества департамента оборонно-промышленного комплекса Минпромторга.
Ранее, как сообщал NEWS.ru, был задержан посредник в передаче взяток Гайрбекову — заместитель начальника Второго управления по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Сергей Гармаш. Он уже признал свою вину.
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