Обвиняемого в получении крупных взяток чиновника Минпромторга арестовали

https://static.news.ru/photo/5ecee06e-a696-11ea-a94e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хамовнический суд Москвы отправил под арест на два месяца начальника одного из отделов департамента Министерства промышленности и торговли Ризвана Гайрбекова.

Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе. Гайрбекову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ. Общая сумма взяток, которые получил чиновник, оценивается в 4,5 млн рублей.

Согласно данным из открытых источников, Гайрбеков возглавляет отдел военно-технического сотрудничества департамента оборонно-промышленного комплекса Минпромторга.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, был задержан посредник в передаче взяток Гайрбекову — заместитель начальника Второго управления по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Сергей Гармаш. Он уже признал свою вину.