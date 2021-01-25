Часть здания конца XIX века обрушилась в Тверской области

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Обрушение стены здания Прохоровской мануфактуры на площади 1 тысяча кв. м произошло в Вышнем Волочке (Тверская область), заявили журналистам представители областного ГУ МЧС.

Это неэксплуатируемое здание примерно 1880 года постройки, находится на территории одного из предприятий. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет, — цитирует собеседника ТАСС.

Он уточнил, что обрушившееся здание неэксплуатируемое. По предварительным данным, на момент ЧП людей в здании не было. На месте происшествия работают спасатели. Кроме того, строение находится в списке объектов историко-культурного наследия региона, передаёт портал Tverigrad.ru.

По словам местных жителей, здание постепенно разваливается уже много лет. В конце 2020-го состояние объекта ухудшилось из-за мародёров. Бывшая мануфактура заброшена, её никто не охраняет, из-за чего неизвестные лица сумели разобрать крышу и снести опорные колонны на четвёртом этаже, скреплявшие потолки и стену.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Республике Коми были обнаружены и подняты на поверхность тела двух горняков, которые погибли в ноябре 2020 года при пожаре на шахте № 3 «Яреганефти». Тела переданы в следственное управление СК РФ по региону. 1 ноября в уклонном блоке нефтяной шахты № 3 предприятия «Яреганефть» начался пожар. Ухтинский городской суд признал погибшими двух горняков, которые пропали в шахте.