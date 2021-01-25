В Коми нашли тела двух горняков в горевшей в ноябре нефтяной шахте

https://static.news.ru/photo/29175a6a-5e6e-11eb-9bb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Новости Сыктывкара сегодня, происшествия ЧП ДТП/vk.com

В Республике Коми были обнаружены и подняты на поверхность тела двух горняков, которые погибли в ноябре 2020 года при пожаре на шахте № 3 «Яреганефти». Тела переданы в следственное управление СК РФ по региону.

1 ноября в уклонном блоке нефтяной шахты № 3 предприятия «Яреганефть» начался пожар. Ухтинский городской суд признал погибшими двух горняков, которые пропали в шахте. Однако в нефтяной шахте после ликвидации возгорания и откачки воды всё это время продолжались аварийно-восстановительные работы.

Одновременно с этим работали сотрудники Ярегского взвода горноспасателей. Сегодня днём горноспасатели обнаружили и подняли на поверхность тела двух погибших горняков, — сообщили спасатели ТАСС.

Ранее сообщалось, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание при проведении буровых работ. В момент пожара в шахте находились 82 рабочих, двое из них не вышли на поверхность, позже Ухтинский городской суд признал их погибшими. На основании этого было принято решение о затоплении шахты для ликвидации пожара. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности (ст. 217 УК РФ).

Как писал NEWS.ru, прокуратура Ухты получила от родственников пропавших горняков заявления о согласии признать их умершими. В момент происшествия в шахте находились 82 рабочих. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности (ст. 217 УК РФ).