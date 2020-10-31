На нефтяном месторождении в Коми возник пожар

В Коми, в уклонном блоке нефтяной шахты № 3 предприятия «Яреганефть» начался пожар. Идёт эвакуацию людей с аварийного участка.
Поступило сообщение о пожаре в уклонном блоке № 3 нефтешахты № 1 НШУ «Яреганефть», — цитирует ТАСС сводку ГУ МЧС по Коми.
Спасатели отмечают, что аварийном участке находятся 82 человека. Сейчас все они выходят на поверхность.
Как писал NEWS.ru, в Ногайском районе Дагестана загорелась законсервированная нефтяная скважина. Погибших и пострадавших нет. Инцидент произошёл неподалёку от населённого пункта Кумбатар. Скважина принадлежит ОАО «Дагбурсервис».