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На нефтяном месторождении в Коми возник пожар

21:28, 01 ноября 2020
Фото: 11.mchs.gov.ru

В Коми, в уклонном блоке нефтяной шахты № 3 предприятия «Яреганефть» начался пожар. Идёт эвакуацию людей с аварийного участка.

Поступило сообщение о пожаре в уклонном блоке № 3 нефтешахты № 1 НШУ «Яреганефть», — цитирует ТАСС сводку ГУ МЧС по Коми.

Спасатели отмечают, что аварийном участке находятся 82 человека. Сейчас все они выходят на поверхность.

Как писал NEWS.ru, в Ногайском районе Дагестана загорелась законсервированная нефтяная скважина. Погибших и пострадавших нет. Инцидент произошёл неподалёку от населённого пункта Кумбатар. Скважина принадлежит ОАО «Дагбурсервис».

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