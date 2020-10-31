На нефтяном месторождении в Коми возник пожар

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Россиянка, поехавшая отдыхать в Крым осенью, рассказала о заваленных мусором и отходами пляжах. Своими впечатлениями она поделилась на платформе «Яндекс. Дзен».

По словам туристки, на пляже бывшей туристической базы «Таврида» был жуткий запах сероводорода и не очень чистая вода. При этом вблизи побережья всегда стоят баржи, с которых сгружают щебень на...