Бывший глава саратовского ГУ МЧС признан невиновным в превышении полномочий

https://static.news.ru/photo/14029b36-aa4a-11ea-85da-fa163e074e61_660.jpg Игорь Качев (справа) Фото: 64.mchs.gov.ru

Суд оправдал экс-главу ГУ МЧС России по Саратовской области Игоря Качева. Его обвиняли в превышении должностных полномочий при заключении госконтрактов.

Качеву вынесен оправдательный приговор в связи с отсутствием состава преступления, — рассказали журналистам ТАСС в Волжском районном суде Саратова.

Экс-главу саратовского МЧС задержали в ноябре 2018 года в рамках операции по пресечению должностных нарушений коррупционного характера. Позже его отстранили от должности.

Качев работал пожарным с 1991 года. В 2012 году он занимал должность замначальника Главного управления МЧС по Саратовской области, с сентября 2013 года был начальником регионального ГУ МЧС.

NEWS.ru писал, что сотрудников главка МЧС по Липецку заподозрили во взятках. По версии следствия, они получали от своих подчинённых денежные средства в период с июля по сентябрь 2019 года взамен на возможное покровительство по службе.