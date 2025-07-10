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10 июля 2025 в 15:00

Умер известный саратовский коллекционер и галерист

В Саратове умер коллекционер и галерист Игорь Аскасев

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Коллекционер и галерист Игорь Аскасев скончался в Саратове в среду, 9 июля, сообщила министр культуры региона Наталия Щелканова на странице «ВКонтакте». По ее словам, он был большим профессионалом, который сделал многое для развития и сохранения культуры области.

Уникальное собрание картин Игоря Аскасева отличается широким охватом и высоким качеством произведений, — написала министр.

Щелканова отметила, что благодаря тонкому чутью коллекционера ему удалось сохранить уникальные работы местных мастеров, которые начали активно работать в годы перестройки. 9 июля она назвала печальным днем.

Аскасев успел посотрудничать с Радищевским музеем, региональным отделением Союза художников России и областным Домом работников искусств. Коллекционер также работал с музеем Федина, где предоставлял картины для общедоступных выставок.

Ранее актриса Галина Карелина умерла в возрасте 94 лет. В пресс-службе Александринского театра почтили память коллеги некрологом, отметив, что она скончалась 9 июля. Этой сцене актриса посвятила почти 70 лет своей творческой карьеры.

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