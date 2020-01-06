Большинство пассажиров разбившегося в Тегеране Boeing Международных авиалиний Украины были гражданами Ирана, заявил глава Управления ЧС страны.
Представитель спасательной служба аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что никто не выжил в авиакатастрофе, произошедшей с бортом «Международных авиалиний Украины».
Как ранее писал NEWS.ru, на борту украинского самолёта Boeing, разбившегося в аэропорту Тегерана, находилось 177 человек — 168 пассажиров и 9 членов экипажа.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен