https://static.news.ru/photo/5d6611be-31e5-11ea-bc2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Iranian_RCS/twitter.com

Большинство пассажиров разбившегося в Тегеране Boeing Международных авиалиний Украины были гражданами Ирана, заявил глава Управления ЧС страны.

Представитель спасательной служба аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что никто не выжил в авиакатастрофе, произошедшей с бортом «Международных авиалиний Украины».

Как ранее писал NEWS.ru, на борту украинского самолёта Boeing, разбившегося в аэропорту Тегерана, находилось 177 человек — 168 пассажиров и 9 членов экипажа.