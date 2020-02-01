https://static.news.ru/photo/f94c3a56-44da-11ea-a298-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беременную женщину-врача избили в Башкирии. На неё напал мужчина в Нефтекамской больнице. Силовики начали проверку по факту ЧП.

По предварительным данным, гражданин вытащил пострадавшую за волосы из её кабинета. От стресса и травм потерпевшая потеряла сознание и сейчас находится под наблюдением медиков. Под угрозой здоровье будущего малыша, написал на своей официальной странице глава регионального Минздрава Максим Забелин.

На хрупкую женщину-врача напал мужчина, по моим данным, это родственники ребёнка, отказавшиеся от посещения кабинета неотложной помощи. Взрослый мужчина избил врача на рабочем месте, исполняющего свой долг, избил прилюдно, — говорится в сообщении.

Следователям предстоит опросить свидетелей, осмотреть место ЧП, установить тяжесть причинённого вреда здоровью женщины, а также вероятные причины нападения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пенсионер устроил стрельбу на востоке Санкт-Петербурга, пытаясь утихомирить нарушителей общественного порядка. Трое мужчин ночью распивали спиртное в подъезде дома, шумели и мешали жильцам спать.

Происшествие случилось в многоэтажном доме на Ириновском проспекте. Проживающий в одной из квартир пенсионер вышел на площадку с оружием и стал стрелять по дебоширам.