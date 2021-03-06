Барные стулья стали причиной избиения популярного блогера из РФ

Популярного российского блогера Олесю Рожкову избили в одном из баров в Приморском крае. Об этом девушка поведала в своём микроблоге.
Предполагается, что причиной конфликта стали барные стулья, которые компании не поделили между собой. Инцидент произошёл в кафе «Нобилис» в городе Спасске-Дальнем.
Рожкова заявила, что в спор вступил сотрудник МЧС. По словам девушки, именно он нанёс ей несколько ударов.
Человек, который должен спасать жизни людей, но выбрал другой путь. Пожарный, который потушил меня с пяти ударов, — написала блогер в одном из постов в своём Instagram-аккаунте.
Она также поделилась с общественностью роликами после своего избиения. В кадре видно, что сперва девушка находится в заведении, а уже потом появляется в машине скорой помощи. При этом хорошо видно, что её били по лицу.
Местное управление МЧС
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