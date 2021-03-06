Барные стулья стали причиной избиения популярного блогера из РФ

https://static.news.ru/photo/10e7c7a8-7e90-11eb-b7ba-96000091f725_660.jpg Олеся Рожкова Фото: instagram.com/roozhkova

Популярного российского блогера Олесю Рожкову избили в одном из баров в Приморском крае. Об этом девушка поведала в своём микроблоге.

Предполагается, что причиной конфликта стали барные стулья, которые компании не поделили между собой. Инцидент произошёл в кафе «Нобилис» в городе Спасске-Дальнем.

Рожкова заявила, что в спор вступил сотрудник МЧС. По словам девушки, именно он нанёс ей несколько ударов.

Человек, который должен спасать жизни людей, но выбрал другой путь. Пожарный, который потушил меня с пяти ударов, — написала блогер в одном из постов в своём Instagram-аккаунте.

Она также поделилась с общественностью роликами после своего избиения. В кадре видно, что сперва девушка находится в заведении, а уже потом появляется в машине скорой помощи. При этом хорошо видно, что её били по лицу.

Местное управление МЧС провело проверку по факту случившегося и опубликовало её результаты, также в Instagram. В ведомстве заявили, что их сотрудник в свободное от работы время действительно находился в кафе вместе с друзьями и был свидетелем потасовки у барной стойки, однако сам, по словам очевидцев, в драке не участвовал.

Ранее NEWS.ru писал, что невесту певца Александра Фадеева, известного как Данко, Марию Силуянову затравили после её заявления о получающих алименты женщинах. Не остались в стороне и известные блогеры.