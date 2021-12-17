Автобус задавил восемь человек на свадьбе

Восемь человек погибли, ещё девять пострадали в результате наезда автобуса на толпу гостей во время празднования свадьбы в Пакистане. Происшествие случилось в провинции Пенджаб, сообщает агентство Xinhua.

Гости в этот момент собрались на обочине дороги у дома новобрачных, когда на них наехал автобус. Причиной трагедии стала потеря водителем управления машиной, чему мог способствовать сильный туман. Часть пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, поэтому не исключается, что число жертв может вырасти.

Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу, обстоятельства происшествия выясняет полиция. Водитель, совершивший наезд, бросил автобус и убежал. Мужчину сейчас разыскивают. Автобус конфискован. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в районе международного аэропорта египетского Шарм-эш-Шейха произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов. Как сообщает посольство России в Египте, пострадали четыре россиянина, их госпитализировали с травмами разной степени тяжести.