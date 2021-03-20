Автобус с гражданами Украины перевернулся в Польше

https://static.news.ru/photo/ad2f5328-8adf-11eb-8e0e-96000091f725_660.jpg Фото: PogotowieRatunkowewPrzemysl/facebook.com

ДТП с участием автобуса произошло в Польше в Подкарпатском воеводстве.

Транспортное средство с гражданами Украины перевернулось 22 марта рано утром. В результате погиб один человек, пятерых доставили в больницу.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, которые выясняют причину аварии, передаёт Польское агентство печати.

Как писал NEWS.ru, на территории Краснодара в воскресенье, 21 марта, произошло два ДТП, в которых оказался виновен один и тот же водитель. Он выехал на встречную полосу, а после аварий покинул место происшествия. В результате столкновений пострадали восемь человек. Мужчину в настоящий момент разыскивает полиция. Представители городского УМВД, отметили, что водитель, личность которого пока не установлена, двигался на своём Renault Logan по Ростовскому шоссе. По факту аварии проводится проверка, разыскные мероприятия, направленные на установление личности, задержание виновника ДТП.