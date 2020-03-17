https://static.news.ru/photo/83ea7fa2-6852-11ea-9354-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестные сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах на борту трёх самолётов, вылетевших из Москвы в Челябинск, Уфу и Иркутск. Рейсы решили не отменять и не изменять их маршрут.

Анонимное сообщение поступило на электронную почту одной из авиакомпаний. Оно содержит информацию о „минировании“ трёх самолётов. Самолёты летят в пункты назначения, не меняя маршруты, — сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

За прошедшую неделю неизвестные отправили в различные аэропорты страны сообщения о минировании десяти самолётов. Все угрозы оказались ложными. «Взрыватели» вымогают биткойны и угрожают продолжить «минирование» аэропортов, судов и самолётов.

Ранее NEWS.ru писал о волне «минирований», которая началась в Москве в декабре 2019 года и затронула суды, торговые центры, вокзалы, школы и детские сады.