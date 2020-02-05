Представители экстренных служб столицы сообщили о волне «минирований» в Москве. Угрозы поступили во все вузы города.
Угрозы «минирования» поступили в адрес всех вузов Москвы. В список «почтовых террористов» вошло, в том числе, главное здание МГУ, идут проверки, —
цитируетсотрудников спецслужб РИА Новости.
Волна минирований началась в Москве в декабре 2020 года. Сообщения затронули суды, торговые центры, вокзалы, школы и детские сады.
Ранее NEWS.ru писал, что неизвестные лица заявили о минировании всех станций метрополитена Москвы.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен