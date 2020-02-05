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Полицейским удалось задержать мужчину, которого подозревают в расправе над своим маленьким сыном в подмосковном Домодедово. Оказалось, что, убив ребёнка, он набросился с ножом на жену.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, подозреваемого зовут Олег Д. Утром 5 февраля он остался один дома с малышом. Через какое-то время домой вернулась жена и застала супруга с ножом в...