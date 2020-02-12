https://static.news.ru/photo/4a555502-4d89-11ea-93d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Московский городской суд/Facebook

Адвокат экс-начальника управления ФСИН Виктора Свиридова Григорий Иванищев подтвердил NEWS.ru гибель своего клиента в зале суда.

Юрист отметил, что медики уже констатировали смерть. Иванищев заявил, что Свиридов покончил с собой в знак протеста — он считал, что его подставили и не был согласен с обвинением.

Как передавал NEWS.ru, Виктор Свиридов покончил с собой в Чертановском суде Москвы во время оглашения приговора. Обвиняемого в вымогательстве 10 млн рублей экс-силовика приговорили к трём годам тюремного заключения, несмотря на то, что Свиридов болен раком четвёртой степени.