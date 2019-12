Все погибшие, в числе которых две женщины и трое детей, были членами одной семьи, они ехали на похороны.

10 civilians including women killed in Khost blast: By Yousaf zarifi on 17 December 2019 KHOST CITY (Pajhwok): At least 10 civilians were killed as a result of a bomb blast in southeastern Khost province on Tuesday morning, an official said. Police https://t.co/XcI0NbzMCf pic.twitter.com/4xpZWtdSId