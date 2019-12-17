https://static.news.ru/photo/42f185be-20a8-11ea-a829-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sanaullah Seiam/Xinhua/Global Look Press

В провинции Хост в Афганистане 10 мирных жителей погибли в результате подрыва придорожной мины.

Все погибшие, в числе которых две женщины и трое детей, были членами одной семьи, они ехали на похороны.

10 civilians including women killed in Khost blast: By Yousaf zarifi on 17 December 2019 KHOST CITY (Pajhwok): At least 10 civilians were killed as a result of a bomb blast in southeastern Khost province on Tuesday morning, an official said. Police https://t.co/XcI0NbzMCf pic.twitter.com/4xpZWtdSId — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) December 17, 2019

Власти проводят расследование случившегося, заявил представитель местного губернатора Талиб Мангал агентству Pajhwok.

Как писал NEWS.ru, в Тегеране 18 декабря состоится многосторонняя встреча секретарей Совбезов и советников по нацбезопасности, посвящённая Афганистану. Её посетит секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.