Фото: Sanaullah Seiam/Xinhua/Global Look Press

В провинции Хост в Афганистане 10 мирных жителей погибли в результате подрыва придорожной мины. 

Все погибшие, в числе которых две женщины и трое детей, были членами одной семьи, они ехали на похороны.

Власти проводят расследование случившегося, заявил представитель местного губернатора Талиб Мангал агентству Pajhwok.

Как писал NEWS.ru, в Тегеране 18 декабря состоится многосторонняя встреча секретарей Совбезов и советников по нацбезопасности, посвящённая Афганистану. Её посетит секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

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