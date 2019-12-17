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Суд в Исламабаде заочно приговорил к смертной казни за государственную измену бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа, который пришёл к власти в 1999 году в результате госпереворота. Политический деятель сейчас находится на территории Объединённых Арабских Эмиратов.

Обвинения генералу были предъявлены ещё в марте 2014 года, однако из-за апелляций судебный процесс продолжался в течение месяцев, и Машарраф покинул Пакистан в марте 2016 года, отмечает Dawn. Мужчину обвинили...