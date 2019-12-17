Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев посетит Иран. Визит запланирован на 18 декабря.
По данным пресс-службы СБ РФ, в Тегеране состоится многосторонняя встреча секретарей Совбезов и советников по нацбезопасности, посвящённая Афганистану, которую посетит российский политик,
Как писал NEWS.ru, ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава Второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов заявил, что ООН следует продлить срок приостановки санкций в отношении переговорщиков движения «Талибан» (запрещено в России). Он пояснил, что в преддверии запуска межафганских переговоров представители «Талибана», включённые в санкционный список Совбеза ООН, должны иметь возможность ездить по миру и встречаться с афганскими партнёрами.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен