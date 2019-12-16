https://static.news.ru/photo/0fa0784c-2007-11ea-82c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ООН следует продлить срок приостановки санкций в отношении переговорщиков движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава Второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов.

Он пояснил, что в преддверии запуска межафганских переговоров представители «Талибана», включённые в санкционный список Совбеза ООН, должны иметь возможность ездить по миру и встречаться с афганскими партнёрами.

По словам Кабулова, вопрос о продлении приостановки санкций в настоящее время обсуждается в Нью-Йорке. Он выразил уверенность в том, что вопрос будет решён положительно, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что талибы объявили о готовности возобновить мирные переговоры с США с той стадии, на которой они были прерваны. Это заявление было сделано накануне визита в Афганистан американского президента Дональда Трампа.