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10-летнюю девочку в тапочках и майке обнаружили в Москве на морозе

16:12, 13 марта 2021 12
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полураздетую десятилетнюю девочку обнаружили сотрудники Росгвардии на одной из московских улиц. Она находилась на морозе в тапочках и футболке.

Ребёнка без сопровождения взрослых заметили на юго-востоке столицы, на улице Кухмистерова. Школьница была без сопровождения взрослых, передаёт РЕН ТВ.

Вскоре правоохранительные органы смогли установить и найти родителей девочки. Те объяснили, что их дочь сама ушла из дома ночью. Сейчас эту версию проверяют.

Полицейские провели с семьёй беседу. Ребёнка вернули домой.

Ранее на Украине, как писал NEWS.ru, возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая вызвала искусственную беременность на позднем сроке и похоронила новорождённую двойню в сарае.

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