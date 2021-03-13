10-летнюю девочку в тапочках и майке обнаружили в Москве на морозе

https://static.news.ru/photo/04377e16-8400-11eb-8460-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полураздетую десятилетнюю девочку обнаружили сотрудники Росгвардии на одной из московских улиц. Она находилась на морозе в тапочках и футболке.

Ребёнка без сопровождения взрослых заметили на юго-востоке столицы, на улице Кухмистерова. Школьница была без сопровождения взрослых, передаёт РЕН ТВ.

Вскоре правоохранительные органы смогли установить и найти родителей девочки. Те объяснили, что их дочь сама ушла из дома ночью. Сейчас эту версию проверяют.

Полицейские провели с семьёй беседу. Ребёнка вернули домой.

Ранее на Украине, как писал NEWS.ru, возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая вызвала искусственную беременность на позднем сроке и похоронила новорождённую двойню в сарае.