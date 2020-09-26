Уральские «сухари» для Гарипова: «Авангард» снова лидирует в КХЛ

https://static.news.ru/photo/07695412-0136-11eb-8215-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press

Омский «Авангард», похоже, нашёл «удобного клиента» в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Дважды «ястребы» сыграли с магнитогорским «Металлургом» — и дважды победили, причём без единой пропущенной шайбы (4:0 — в гостях, 2:0 — дома, на льду «Арены Балашиха»). Два из трёх своих «сухарей» с начала текущего чемпионата голкипер омичей Эмиль Гарипов заработал именно в этих матчах. После второго из этих поединков, выведших «Авангард» в единоличные лидеры чемпионата, эксклюзивные интервью NEWS.ru дали игроки обороны «Магнитки» и «ястребов» — Михаил Пашнин и Алексей Береглазов соответственно.

Пашнин: хочу увидеть в финале Кубка Стэнли все семь игр

— У вас есть объяснение, почему ваша команда на протяжении двух матчей не может забить «Авангарду» ни одной шайбы?

— Мы стараемся, работаем, но не всё получается. Где-то, наверное, не повезло, а в чём-то недоработали. Будем разбираться и исправлять ошибки.

— При этом нельзя сказать, что «Авангард» на своей площадке имел значительное преимущество: напротив, «Магнитка» играла довольно активно и, в частности, по броскам в створ ворот даже превзошла омичей (34-29).

— Действительно, игра была хорошая, а первый период, считаю, был полностью за нами. А вот во втором нас подвела реализация численного преимущества. Когда выпадает не один шанс забить в большинстве, надо их использовать.

— А вот соперник во втором периоде не только забил в большинстве, но и имел прекрасный шанс удвоить преимущество, если бы Сергей Шумаков реализовал буллит. Выходит, у «Металлурга» хватало грубых ошибок в обороне?

— Ну да, слишком часто допускали нарушения правил, удалялись.

— Это касается и лично вас, хотя всем известно, что Михаил Пашнин является приверженцем сверхжёсткой манеры игры. В первом периоде в одном из эпизодов вы продемонстрировали эффектный силовой приём против входившего в зону форварда «Авангарда», но затем тоже схлопотали двухминутный штраф.

— На самом деле некоторые удаления можно назвать двоякими, неочевидными. Понятно, что некоторые игроки умеют грамотно «подставляться», чтобы заработать численное преимущество. Но в любом случае у нас было больше возможностей забить в большинстве — нужно было только их использовать. И выигрывать матч.

— Недавно у «Металлурга» была эффектная волевая победа в Москве над ЦСКА, когда в течение восьми с половиной минут третьего периода ваша команда забросила в ворота «армейцев» четыре шайбы. Но затем случилось домашнее поражение от подмосковного «Витязя» (1:4) и осечка с «Авангардом» в Балашихе. В чём причина этих неудач, что ухудшилось в игре «Металлурга»?

— Не сказал бы, что мы как-то сдали, стали играть хуже. Просто всё опять же упирается в реализацию моментов. Дома против «Витязя» не выполнили установку тренера, за это нас и наказали. Ну а о причинах поражения от «Авангарда» я уже сказал.

— Теперь пара вопросов о финальной серии Кубка Стэнли. Следите за тем, как бьются за главный трофей НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз»?

— Да, конечно! В Магнитогорске, как известно, два часа разницы с Москвой, и это позволяет смотреть даже прямые трансляции из-за океана. Просыпаешься утром пораньше — и есть возможность «зацепить» третий период, а если повезёт, и овертайм очередного матча финальной серии.

— Кому-то симпатизируете в этой серии?

— Нет, я просто за хороший хоккей.

— «Тампа» сможет взять Кубок Стэнли в шестой игре?

— Я бы хотел, чтобы в финале было все семь игр.

Береглазов: мне будет полезно поиграть в агрессивный хоккей Хартли

— До перехода нынешним летом в «Авангард» в вашей карьере была только родная для вас «Магнитка». С какими эмоциями играли против бывшего клуба?

— Эмоции, конечно, были особенными. Игра сразу складывалась для нас тяжело — «Металлург» хорошо начал встречу, не давал нам спокойно выходить из своей зоны, много прессинговал. Но здорово сыграл Эмиль (голкипер «Авангарда» Гарипов. — NEWS.ru), мы старались ему помогать. Конечно, довольны результатом, тем более что удалось не только выиграть, но и не пропустить.

— Не пропустить «Авангарду» удалось уже во второй очной встрече с «Магниткой» в нынешнем сезоне. Есть какой-то секрет против конкретно этой команды?

— Конечно, мы разбираем игру каждого соперника, но никаких секретов здесь нет. Просто, на мой взгляд, ключевым фактором в обеих наших сухих победах над «Металлургом» стала отличная игра Гарипова. Он ведь и в первом матче в Магнитогорске здорово сыграл.

— Гарипов начал нынешний сезон основным вратарём, затем несколько матчей подряд провёл Игорь Бобков. Сейчас Эмиль снова вернулся на пост номер один. На голкиперах «Авангарда» никак не сказывается решение тренерского штаба менять их после серии игр?

— Думаю, они оба хорошо готовы, и каждый из них может взять на себя роль первого вратаря. Здесь вообще никаких вопросов нет.

— Уже можно сказать, что вы освоились в новой команде?

— Да, вполне освоился, привык к системе игры, которую выстраивает тренерский штаб «Авангарда».

— Каковы первые впечатления от работы под руководством главного тренера Боба Хартли?

— Мне всё нравится. Хартли прививает команде агрессивный стиль, и я считаю, что для меня будет полезно поиграть именно в такой манере.

— Если сравнить Хартли с другим канадским специалистом Майком Кинэном, который долгое время возглавлял «Магнитку», в чём сходство и отличие в их тренерской концепции?

— Что-то похожее у этих тренеров есть в менталитете. А что касается системы игры, пожалуй, у Боба она всё же несколько иная. В ней делается больший акцент на агрессию, активную игру в чужой зоне.

— Буквально на днях состав «Авангарда» пополнил молодой нападающий Клим Костин, временно вернувшийся в КХЛ из клуба «Сент-Луис Блюз». Это реальное усиление для «ястребов»?

— Я с ним лично знаком не был, но знал, что это хороший, можно сказать, пробивной нападающий. Но при этом довольно техничный. Думаю, он должен нам помочь.

— После победы над «Магниткой» и поражения казанского «Ак Барса» в Череповце «Авангард» вышел на чистое первое место в общей таблице КХЛ. Важно захватить лидерство уже на старте сезона?

— На лидерство в таблице, наверное, сейчас не стоит обращать внимания. Главное — в каждом матче выкладываться по полной, стараться выигрывать. И, наверное, вот такие игры, как против «Магнитки», особенно важны, потому что нам противостоит один из лучших клубов Восточной конференции.

— Что скажете о борьбе в финальной серии плей-офф НХЛ, за которой наверняка следите?

— Да, конечно, слежу, но только с помощью обзоров игр — прямые трансляции ночью, сами понимаете, смотреть не получается. «Тампа-Бэй», конечно, давно заслуживает победы в Кубке Стэнли, команда из сезона в сезон хорошо выступает. И российские ребята там на ведущих ролях. Но «Даллас» в этом году, наверное, многих удивил. Наш вратарь Антон Худобин — один из главных героев этого плей-офф, а Александр Радулов и Денис Гурьянов делают результат. Так что даже не знаю, чем всё закончится: «Даллас» после выигранной в овертайме пятой игры вполне может сравнять счёт в серии?

— То есть вероятность того, что мы увидим финал из семи матчей, достаточно высока?

— Думаю, да. А в седьмой игре вообще может случиться всё что угодно.